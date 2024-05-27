Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte astrolog Meral Güven, spor dünyasında ve sosyal medyada gündem oldu. Haftalardır Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia eden Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası bazı taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Sosyal medya hesaplarına gelen eleştirilere sert yanıtlar veren Güven, hesaplarını dondurmak zorunda kaldı. Peki, Astrolog Meral Güven kimdir?

26 Mayıs tarihinde oynanan Konyaspor maçından galip ayrılan Galatasaray, Süper Lig'de en yüksek puanla şampiyon oldu. Fenerbahçe ise İstanbulspor'u 6-0 yenmesine rağmen 99 puanla ligi ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçlarla birlikte, Meral Güven'in "Fenerbahçe geriden gelerek şampiyon olacak ve mucizevi bir kutlama olacak." şeklindeki tahminleri gündeme geldi.

Şampiyonluk tahmini gerçekleşmeyen Meral Güven, eleştirilere karşı zehir zemberek yanıtlar verdi. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, "Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin." ifadelerini kullandı. Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını dondurdu.

Astrolog Meral Güven, 5 Nisan 1984'te Kayseri'de doğdu. 12 yaşından beri astrolojik bakım yapma yeteneğine sahip olduğunu belirten Güven, 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini iddia ediyor. Yaklaşık 18 yıldır profesyonel olarak inisiyasyonla uğraşan Güven, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı açıklamalarla da adından söz ettirmişti.