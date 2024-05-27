TEMA Vakfı İl Temsilciliği, proje kapsamında farkındalık yaratmak ve bilinçlendirme çalışmalarını desteklemek amacıyla Novada Alışveriş Merkezinde bir stant etkinliği düzenledi. Etkinlikte, TEMA Vakfı Yozgat İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, Merkez İlçe Sorumlusu Ömer Rıza Zararsız ve TEMA İl Yönetiminden Kevser Dişlitaş görev aldı.

Stant çalışması, yoğun ilgi gördü ve birçok kişi stantlara gelerek projeyle ilgili bilgi aldı. Ziyaretçilere biyolojik çeşitlilik, çevre koruma ve sürdürülebilir yaşam konularında bilgi verildi. Etkinlik boyunca, ziyaretçilere TEMA Vakfı'nın yürüttüğü projeler, gönüllü olma fırsatları ve doğa koruma çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgiler sunuldu.

Merkez İlçe Sorumlusu Ömer Rıza Zararsız ve Kevser Dişlitaş da etkinlik boyunca ziyaretçilerle birebir ilgilenerek projeler hakkında detaylı bilgiler paylaştılar ve TEMA Vakfı'na destek olmanın önemine dikkat çektiler.

İl Temsilcisi Abdullah Abdülkadir Karaduman, etkinliğin amacının toplumda biyolojik çeşitlilik ve çevre bilinci oluşturmak olduğunu vurguladı. Karaduman, "Doğanın korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği için hepimize büyük görevler düşüyor. TEMA Vakfı olarak bu tür etkinliklerle farkındalık yaratmayı ve insanları doğa dostu yaşam konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.