Proje kapsamında Yavuz Selim İlkokulu öğrencileri atıkları ayrıştırarak çevre temizliği etkinliği yaptı.

Projenin amacı hakkında yetkililer tarafından verilen bilgide, “Yaşadığımız çevremizi daha güzelleştirmek amacıyla Recycling Effect E Twinning Projesi kapsamında çevre temizliği etkinliği yaptık. Proje kapsamında öğrencilerimiz ile birlikte ilçemizde atıkları ayrıştırarak çevre temizliği gerçekleştirdik” ifadelerine yer verildi.

E-TWİNNİNG NEDİR?

Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan e-Twinning’de iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak amaçlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde e-Twinning hakkında şu bilgiler paylaşıldı; “Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır. eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir.”