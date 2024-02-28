Akdağmadeni mevcut Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Nezih Yalçın, Belediye Meclis Üyeleri ve yeni dönem meclis üyesi adayları ile birlikte esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Güne esnaf ziyaretiyle başlayan Başkan Yalçın, iş yerlerini tek tek ziyaret ederek bu zaman kadar gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ve planlanan projeler hakkında vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu.

“Tozunu toprağını birlikte çektiğimiz, alt yapıdan üst yapıya kadar büyük sıkıntıları birlikte çözdüğümüz ilçemize, kıymetli vatandaşlarımızla birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulunan Yalçın, “Değerli esnaflarımızla bir araya gelmeye sohbet edip dualarını almaya devam ediyoruz. 5 yıllık görev süremizi değerlendirdiğimizde sıkıntılı zamanları birlikte omuzlayarak geçirdik. 2 yıl pandemi döneminde esnaflarımız çok zorlandı. İmkanlar doğrultusunda yanlarında olmaya çalıştık. Orman yangınları, sel felaketi ve son olarak ülkemizi ve bizleri derinden yaralayan deprem felaketinde el ele vererek belki de bölgesinde afet bölgelerine en çok desteği, yardımı ulaştıran ilçe olduk. Bu birliğimizin en önemli sebebi ise şimdiye kadar kimseyi ayrıştırmadık, ötelemedik. Vatandaşlarımızın gülen yüzü, içten selamı bizler için en büyük mutluluk oluyor. Misafirperverlikleri için her bir esnafımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tozunu toprağını birlikte çektiğimiz, alt yapıdan üst yapıya kadar büyük sıkıntıları birlikte çözdüğümüz ilçemize, kıymetli vatandaşlarımızla birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Zemini hazırladığımız büyük projelerimizi birlikte yapacak, daha güzel günleri birlik beraberlik içerisinde göreceğiz” dedi.