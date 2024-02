İYİ Parti Seçim İrtibat Ofisinde vatandaşlar ve partililer ile bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Programda Demirer’e İYİ PARTİ Belediye Başkan Adayı Mustafa Görkem Taştan eşlik etti.

Türkiye’de önemli bir seçimin olduğunu belirten Demirer, “Tabi yerel seçimler çok özelliği olan seçimler genel seçimler gibi değil bu daha ziyade partilerden çok adayların yarışıdır. Özellikle orta ve küçük ölçekli vilayetlerde tam adayların yarışıdır. O nedenle biz Türkiye genelinde bütün vilayetlerden çok sayıda aday adayı başvurumuz oldu. Adaylarımızı bazı il ve ilçelerde anketlerle belirledik. Özellikle halkla karşılığı olan o şehirde doğmuş yaşamış şehrin problemlerini bilen şehrin problemlerine çözüm önerileri olan adayları seçtik. Dolayısıyla bu seçimlerde beş oy pusulası olacak. Bu nedenle encümen adayları da son derece önemlidir. Bu seçimlerde biliyorsunuz asıl sayılacak o il genel meclisi, belediye encümen oylarıdır. Dolayısıyla yine il ve ilçelerimizde halkta karşılığı olan tabanında çalışacak vatandaşlar birebir temas kuracak belediye meclisi, il genel meclisi adaylarımızı belirledik. İYİ Parti hür ve müstakil yoluna devam ediyor bu son derece önemli bir karar. Hem genel başkanımızın hem de partimizin yetkili kurullarını aldığı ve partimizin hür ve müstakil özü başına girdiği bu seçimde Türkiye'de biz iki kutuplu siyaseti ortadan kaldırmış oluyor. Yani bir Cumhuriyet İttifakı karşı tarafta bir muhalefet partisi vatandaşın bir seçim hakkı yok. Şimdi biz hür ve müstakil yürüyüşümüzle vatandaşlarımıza bir 3’üncü yolu bir tercih hakkı bir opsiyon bir fırsat veriyoruz, o nedenle bu seçim önemli. Hakikaten de şu anda bizim partimiz Türkiye genelinde kemik oylarını koruyor. Bize gelen anketlerde iktidardan gelen anketlerde anket firmalarından gelen bize ulaşan anketlerde biz kemik oylarımızı koruyoruz. Özellikle ben şunu söylemek istiyorum bizim bu seçimlerde iddialı olduğumuz vilayetler var Türkiye genelinde iddialıyız bütün belediyelere talibiz. Ama Isparta'da, Ordu'da belediyeyi alacağız, Uşak'ta, Çanakkale'de bunun yanında Nevşehir'de, Aksaray'da, Osmaniye'de buralarda iddialıyız. Tabii ki Yozgat'ta da iddialıyız. Genç bir arkadaşımız Yozgat'ta sevilen Yozgat'ın çocuğu tecrübeli bir akademisyen mühendis Yozgat'ın sorunlarına çözüm önerileri getirecek denenmemiş, yıpranmamış, aşınmamış genç bir ismi Yozgatlı hemşerilerimizin önüne koyuyoruz. Bu yerel seçimler sürprizler açıktır beklenmedik sonuçlar çıkar. Dolayısıyla kazanmak doğru başarmaktır, olağanı tersine döndürmektir” dedi.

“BU SEÇİMLERDE HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ”

31 Mart yerel seçimlerinde hedefe ulaşacaklarını belirten Demirer, “Türkiye genelinde bu seçimlerde biz parti olarak çok iyi bir sonuç bekliyoruz. Aynı şekilde bunu alana yansıtmak için de bütün yetkili kurullarımız genel kurul üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız şu anda alanda çalışıyorlar. Genel başkanımız her gün farklı bir vilayette çalışmalarını sürdürüyor. İyi sonuç al alacağımızı ben düşünüyorum. Biz her zaman söyledik, Ankara da büyük bir Yozgatlı grup var. 4-5 milletvekili çıkaracak oyu var Yozgatlı hemşehrilerimizin. Biz parti olarak hakikaten Yozgatlı hemşehrilerimizin belediyede başkanı olmasını Ankara'da istiyoruz. Örneğin Etimesgut ilçemize Kadışehri ilçemizde Hilmi Özer Bey'i aday olarak gösterdik. Çok da sevilen tavanda sevilen iddialı bir arkadaşımız. Burada parti önemli değil ki kişi önemlidir. Hemşerilerimize sahip çıkmamız lazım aynı şekilde Türkiye genelinde de hakikaten adaylarımız bütün illerde çalışıyor. Biz çok iyi sonuç alacağımızı bekliyoruz. Aynı şekilde Yozgat’ta da iddialıyız. Ben her zaman seçmenin ferasetine güveniyorum, seçmen doğruyu yapar. 31 Mart akşamına kadar biz ayakkabılarımızı eskiteceğiz kapı kapı dolaşacağız. Genel Başkanımız Meral Akşener’in 18 Kasım’da Şile’de yapmış olduğu konuşmada olduğu gibi Türkiye’yi iyi belediyecilik ile tanıştıracağız. Yükselen kurumsal belediyecilik ile tanıştıracağız” şeklinde konuştu.