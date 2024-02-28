AK Parti Sorgun Gençlik Kolları Başkanlığı kent konseyi çalışmalarına başladı.

AK Parti Sorgun Gençlik Kolları Başkanlığı, ileride uygulayacak olan kent konseyi projesinin çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Enes Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı esnaflarını dinleyerek karşı karşıya kaldıkları sorunlara birlikte çözüm yolları aradı.

Yapılan istişare çalışmaları sonucunda çalışmalara hız verdiklerini belirten Başkan Şahin, “Atatürk Bulvarı üzerinde park sorunu yaşandığı ve bunun çözümü olarak çapraz park sisteminin uygulanması gerektiği ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Caddesinde de yine park sorunu yaşandığı ve çözüm olarak projelerimizde yer alan çok katlı otoparkın çözüm olacağı düşünülmüştür. Projelerimiz içerisinde yer alan bedesten çarşısı ise esnaflarımız tarafından büyük beğeni toplamıştır” şeklinde konuştu.