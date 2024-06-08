Yerköy Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi Müzik Öğretmenleri Ebru Ergül ve Tuğçe Hökelek’in önderliğinde düzenlenen yıl sonu müzik dinletisi, izleyenleri büyüledi.

Okul konferans salonunda büyük bir titizlikle hazırlanan ve birçok enstrümanın kullanıldığı programda, öğrenciler keyifli bir müzik şöleni sundular.

Dinletide emeği geçen tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, “Bu güzel programda emeği geçen başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğrencilerimizi içtenlikle tebrik ediyorum. Müzik eğitimine verdiğimiz önem doğrultusunda öğrencilerimizin bu denli başarılı bir performans sergilemesi bizleri büyük bir gururla dolduruyor” dedi.

Okul Müdürü Köksal Latif ise “Şehit Mehmet Tez Anadolu Lisesi’nin müzik eğitimine verdiği önem ve öğrencilerin yetenekleri, dinletiyi izlemeye gelen herkesi etkiledi. Okul müzik öğretmenleri, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve en üst düzeyde geliştirmelerine yardımcı olduklarını sergilemiş oldular” şeklinde konuştu.