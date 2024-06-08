Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın final maçı, Şehit Adem Canpolat Ortaokulu'nun voleybol sahasında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Turnuvanın final karşılaşmasında, Esnaflar Takımı ve Gümüşsu Ortaokulu Takımı, seyircilerin yoğun ilgisi ve heyecanlı tezahüratları eşliğinde mücadele etti.

Turnuvada Gümüşsu Ortaokulu Takımı şampiyon olurken, ikinci Esnaflar Takımı, üçüncü ise İmam Hatip Lisesi oldu.

Turnuva sonrası açıklamada bulunan İlçe Milli eğitim Müdürü Nuri Aksoy, “Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nın final maçı, Şehit Adem Canpolat Ortaokulu'nun voleybol sahasında büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Maç, oldukça çekişmeli ve heyecan dolu anlara sahne oldu. Her iki takım da üstün bir performans sergileyerek, seyircilere unutulmaz anlar yaşattı. İlk seti kazanan Esnaflar takımı, maçın başlarında üstünlük sağladı. Ancak Gümüşsu Ortaokulu, ikinci ve üçüncü setlerde gösterdiği etkili oyun ile durumu lehine çevirdi. Dördüncü seti tekrar kazanan Esnaflar, maçı beşinci ve son sete taşıdı. Son sette de çekişme devam etti, ancak Gümüşsu Ortaokulu takımı, üstün bir performansla seti ve dolayısıyla maçı 3-2 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

Bu önemli başarının ardından Gümüşsu Ortaokulu takımı, büyük sevinç yaşadı ve taraftarlarının coşkulu tezahüratları eşliğinde şampiyonluk kupasını kaldırdı. İkinci sırada yer alan Esnaflar takımı da gösterdiği üstün performans ve centilmenlik dolayısıyla takdir topladı. Üçüncülük kürsüsüne ise İmam Hatip Lisesi çıktı, turnuva boyunca sergiledikleri mücadeleci ruh ile beğeni topladı. Turnuvaya katılan tüm takımlar, fair-play ruhuna uygun bir şekilde mücadele ederek, sporda dostluk ve kardeşlik mesajlarını pekiştirdiler. Bu vesileyle, turnuvaya katılan ve centilmence mücadele eden tüm takımları tebrik ediyorum. Sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösteren bu etkinliğin, gelecek yıllarda da aynı heyecan ve coşkuyla devam etmesini diliyorum” şeklinde konuştu.