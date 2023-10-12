Yozgat ilinde 13 Ekim 2023 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi, ilçeler ve mahalleler bazında aşağıda belirtilmiştir:
Etkilenen bölgeler: Yeni Mahalle, Fatih Mahallesinin bir kısmı
Başlangıç tarihi: 13 Ekim 2023 saat 09:00
Bitiş tarihi: 13 Ekim 2023 saat 18:00
Kesinti nedeni: Yatırım çalışması
Kesinti süresi: 9 saat
Etkilenen Bölgeler: İsaklı, Cemaloğlu, Kavakalan, Körpınar, Gökdere, Tipideresi, Demircialan, Beyyurdu, Alıçlı, Hamzalı, Karakaya, Arpaç, Karahacılı, Çeltek, Ortaoba, Yukarıoba, Ekizce köyleri
Başlangıçt tarihi: 13 Ekim 2023 saat 09:00
Bitiş tarihi: 13 Ekim 2023 saat 16:00
Kesinti nedeni: Bakım çalışması
Kesinti süresi: 7 saat
Etkilenen bölgeler: Araplı Kasabası
Başlangıç tarihi: 13 Ekim 2023 saat 09:00
Bitiş tarihi: 13 Ekim 2023 saat 18:00
Kesinti nedeni: Yatırım çalışmasıKaynak: İleri Gazetesi