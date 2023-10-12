Yozgat ilinde 13 Ekim 2023 Cuma günü planlanan elektrik kesintisi, ilçeler ve mahalleler bazında aşağıda belirtilmiştir:

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Yozgat’ta Cuma günü nerelerde elektrik kesilecek (3)

SARAYKENT

Etkilenen bölgeler: Yeni Mahalle, Fatih Mahallesinin bir kısmı

Başlangıç tarihi: 13 Ekim 2023 saat 09:00

Bitiş tarihi: 13 Ekim 2023 saat 18:00

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması

Kesinti süresi: 9 saat

Yozgat’ta Cuma günü nerelerde elektrik kesilecek (1)

ÇEKEREK

Etkilenen Bölgeler: İsaklı, Cemaloğlu, Kavakalan, Körpınar, Gökdere, Tipideresi, Demircialan, Beyyurdu, Alıçlı, Hamzalı, Karakaya, Arpaç, Karahacılı, Çeltek, Ortaoba, Yukarıoba, Ekizce köyleri

Başlangıçt tarihi: 13 Ekim 2023 saat 09:00

Bitiş tarihi: 13 Ekim 2023 saat 16:00

Kesinti nedeni: Bakım çalışması

Kesinti süresi: 7 saat

Yozgat’ta Cuma günü nerelerde elektrik kesilecek (4)

SORGUN

Etkilenen bölgeler: Araplı Kasabası

Başlangıç tarihi: 13 Ekim 2023 saat 09:00

Bitiş tarihi: 13 Ekim 2023 saat 18:00

Kesinti nedeni: Yatırım çalışması

Kaynak: İleri Gazetesi