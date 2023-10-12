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Merkezi sistem kaloriferlerin çalışma tarihleri, illere göre farklılık göstermektedir. Özellikle doğalgaz sistemi olmayan apartmanlarda kullanılan merkezi sistem kaloriferler, yerel valiliklerin kararlarına göre faaliyete geçer. Bu nedenle, vatandaşların ikamet ettikleri ilin valiliğinin resmi açıklamalarını takip etmeleri önemlidir.

MERKEZİ SİSTEM KALORİFERLER HANGİ SAATLERDE ÇALIŞIR?

Merkezi sistem kaloriferlerin çalışma saatleri, enerji tasarrufu ve insanların biyolojik uyku saatleri dikkate alınarak belirlenir. Genellikle 22:00 ile 06:00 saatleri arasında kaloriferler kullanılmaz. Bu uygulama, hem enerji tasarrufuna katkı sağlar hem de insanların gece dinlenmelerine yardımcı olur.

MERKEZİ SİSTEM KALORİFERLER KAÇ DERECEDE YANAR?

Merkezi sistem ısıtma sistemlerinde kullanılan kazan sıcaklığı genellikle 45 ila 55 derece arasında olur. Bu sıcaklık aralığı, konutları ısıtmak için verimli bir seviyede tutar ve aynı zamanda enerji verimliliğini artırır.

Havanın soğumasıyla birlikte, merkezi sistem kaloriferlerin faaliyete geçişi ve çalışma koşulları, yerel düzenlemelere ve valiliklerin kararlarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, ikamet edilen şehirdeki resmi açıklamaları takip etmek her zaman önemlidir.