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İlk ev sahibi olmak isteyenler için beklenen müjdeli haber geldi. Türkiye'nin gündemini uzun süredir meşgul eden düşük faizli konut kredisi başvurularının ne zaman başlayacağına dair detaylar sonunda netleşiyor. Bu özel kredi kampanyası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yaptığı açıklamaların ardından hayata geçiriliyor.

KREDİ VADESİ 15 YIL OLACAK

Peki, bu özel krediye kimler başvurabilecek ve başvuru tarihleri ne zaman? İlk kez ev alacaklara verilmesi planlanan 1.20 düşük faizli konut kredisi, 15 yıl vade seçeneği ile sunulacak. Kredi vadesinin bu kadar uzun olması, ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir avantaj sağlayacak.

KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Kredi başvuruları için belirli şartlar bulunacak. Özellikle taşınmazı alacağı şehirde son bir yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olan kişiler için hisse oranının %50'den fazla olmaması gerekecek. Ayrıca, ilk kez ev alacaklar için belli bir süre boyunca o şehirde ikamet etme zorunluluğu da gündemde.

BAŞVURULAR EKİM AYINDA BAŞLIYOR

Başvuruların ne zaman başlayacağı ise merak edilen konulardan biri. Yapılan açıklamalara göre, kredi başvurularının Ekim ayında Meclis'e sunulması planlanıyor. Bu tarihe kadar detaylar netleşmiş olacak ve ev sahibi olmak isteyenler için heyecan verici bir fırsat kapısı açılmış olacak.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bu özel kampanya kapsamında ilk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında düşük faizli kredi imkanı sunacak. İkinci ev alacak kişilere ise evin değerinin yüzde 22.5'i kadar kredi verilmesi planlanıyor. Bu kredi kampanyası, konut sahibi olmak isteyenlere finansal anlamda büyük bir destek sunacak.

İlk ev sahibi olma hayali kuranların beklediği bu kredi fırsatıyla, konut sahibi olma hayalleri artık daha da yakın. Başvuru tarihlerini takip etmek ve gerekli şartlara uygunluk sağlamak, bu fırsattan yararlanmak isteyenler için oldukça önemli. İlk ev sahibi olma yolunda atılacak bu adımlar, Türkiye'nin konut sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.