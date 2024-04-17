Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından çocukların yabancı dil seviyelerinin ve becerilerinin artırılmasına yönelik İngilizce kursu düzenlenecek. İngilizce kursu ücretsiz olacak.

SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İngilizce kursu her cuma günü 16.00 - 17.00 saatleri arasında SORGED ofisinde düzenlenecek. İngilizce kursuna 8-12 yaş grubu aralığındaki çocuklar katılım sağlayabilir. Başvurusu olumlu olan katılımcılara eğitim hakkında SMS gönderilecek” ifadelerini kullandı.