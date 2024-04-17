Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il teşkilatı ile ilçe ve belde belediye başkanları, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.
Vali Mehmet Ali Özkan makamında; MHP İl Başkanı Tekin Irgatoğlu ve Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, 31 Mart Yerel Seçimleri neticesinde belediye başkanı seçilen Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce, Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, Çandır Belediye Başkanı Ertan Eroğlu, Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, Baydiğin Belediye Başkanı İmdat Ceylan, Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, Konuklar Belediye Başkanı Oğuzhan Karaca, Sırçalı Belediye Başkanı Mustafa Parlak, Yamaçlı Belediye Başkanı İbrahim Özsoy, Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir ve Eymir Belediye Başkanı Sinan Yanar’ı ağırladı.
Vali Özkan, görevlerine yeni başlayan belediye başkanlarına hayırlı olmasını temennisinde bulunarak, başarılar diledi.