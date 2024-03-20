Kış aylarında yükselen elektrik faturaları, hem ev bütçelerini hem de ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Bu durumun önüne geçmek için işte o yöntemler:

Kış aylarında yükselen elektrik faturaları, ev bütçelerini ve ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Ancak evde yapılacak basit değişikliklerle bu durum önemli ölçüde düzeltilebilir. İşte doğal gaz faturasını yarıya indirmenin pratik yolları:

HAVA SIZINTILARINA DİKKAT

Evdeki pencere ve kapılardaki hava sızıntıları faturanızın en büyük düşmanlarından biri. Bu sızıntıları önlemek için conta ve sünger gibi malzemeler kullanabilirsiniz.

AKILLI TERMOSTAT KULLANIMI

Evde bulunmadığınız zamanlarda veya uyurken termostatı düşük bir sıcaklık seviyesine ayarlamak, doğalgaz tüketimini azaltabilir. Akıllı termostatlar sayesinde otomatik enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

DÜZENLİ BAKIM

Özellikle peteklerin düzenli temizliği ve bakımı, enerji tasarrufu sağlamak için önemlidir. Isıtma sistemlerinizin ve su ısıtıcılarınızın düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımı yapılması gerekmektedir. Bu sayede enerji tüketiminizi azaltabilir ve sistemlerinizin verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

PETEKLERE EŞYA KOYMAYIN

Peteğin etrafına veya önüne sıcaklığın dağılmasını engelleyen eşyaların konulması, ısıtma sistemlerinin verimliliğini azaltabilir. Peteklerin etrafının serbest bırakılması ve hava akışının engellenmemesi enerji tasarrufu sağlar.

KOMBİYİ TAMAMEN KAPATMAYIN

Kısa süreli kullanılmadığı zamanlarda kombiyi tamamen kapatmak, aslında daha fazla enerji tüketimine neden olabilir. Kombiyi olabildiğince düşük ayarda çalışır tutmak daha ekonomiktir. Sürekli kapatıp açmak faturaların artmasına yol açabilir.

DIŞ CEPHE YALITIMI

Eğer imkanınız varsa, apartmanınızın dış cephesine yalıtım yaptırarak enerji faturasında önemli bir tasarruf sağlayabilirsiniz. Doğru ve etkili bir dış cephe yalıtımıyla faturalarda %50'ye varan bir düşüş sağlanabilir.

Bu basit yöntemlerle doğal gaz faturanızı önemli ölçüde düşürebilir ve daha ekonomik bir şekilde ısınabilirsiniz.