Akaryakıt fiyatlarına bu gece yeniden zam yapıldı! 5 günlük bir aranın ardından ikinci zammın uygulandığı 20 Mart 2024 tarihinde, güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Brent petrol fiyatlarındaki artışlar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte, vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor.

Döviz kurlarındaki yükseliş ve petrol fiyatlarındaki artışla birlikte, benzin ve motorin fiyatlarına 5 gün aradan sonra ikinci bir zam daha geldi. Yapılan zamla birlikte, benzinin litre fiyatı 1 lira 50 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 30 kuruş arttı.

Bu zam sonrası, benzin ve motorin litre fiyatları 43 lirayı aşmış oldu. Bazı illerde motorin fiyatı ise 44 lirayı geçti. Geçtiğimiz hafta cuma günü de benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam yapılmıştı.