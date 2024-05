Netflix'in büyük ilgi gören dizisi Baby Reindeer, gerçek bir yaşam hikayesinden esinlenerek kara mizah ve gerilim unsurlarını başarıyla harmanlayarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ancak dizinin ardından ortaya atılan iddialar diziye gölge düşürdü.

Dizi, ana karakteri taciz eden kişinin Sean Foley olduğu iddialarıyla sarsıldı. Sean Foley ise bu iddiaları reddediyor ve kendisine yöneltilen asılsız iftiraları araştırdığını belirtiyor.

PEKİ, SEAN FOLEY KİMDİR VE KAÇ YAŞINDADIR? İŞTE DETAYLAR:

Sean Foley, 21 Kasım 1964'te İngiltere'de doğdu. Komedi dünyasına adımını atan Foley, The Right Size adlı komedi çift perdesi ve uzun süredir devam eden sahne şovu The Play What I Wrote'un bir parçası olarak erken dönemde başarı elde etti. Foley, daha sonra birçok West End komedi prodüksiyonunu yönetti ve 2019 yılında Birmingham Repertuar Tiyatrosu'nun Sanat Yönetmeni olarak atandı.

Baby Reindeer dizisinin ardından sosyal medyada çıkan iddialarla ilgili Foley, kendisinin bu tür iftira ve tehdit içerikli paylaşımları araştırdığını ve haksız yere suçlandığını belirtti. Dizinin yaratıcısı Richard Gadd ise Instagram Stories üzerinden, Sean Foley ve diğerleri hakkında yapılan spekülasyonlara karşı çıkarak gerçek hayattaki insanların hedef gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

Baby Reindeer dizisinin ardından gelen bu olaylar, dizinin izleyicileri ve sektördeki profesyoneller arasında geniş çapta tartışılmaya devam ediyor.