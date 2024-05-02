Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair araştırmalar devam ediyor.

ABD'de ikamet ve çalışma izni elde etmek isteyenler için kritik bir dönem olan Green Card başvuruları geçtiğimiz yılın Kasım ayında sona erdi. Ancak, başvuru sahipleri sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor.

DV Program tarafından duyurulacak olan 2024 Green Card sonuçları, başvuru numaraları aracılığıyla online olarak takip edilebilecek. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Beklenen sonuçlar 4 Mayıs tarihinde saat kaçta açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçları, ABD Yeşil Kart başvuru sonuç tarihine göre 4 Mayıs 2024 tarihinde dvprogram.state.gov adresinden sorgulanabilecek. Sonuçları öğrenmek için başvuru sahiplerinin www.dvlottery.state.gov adresine gitmeleri gerekecek.

Sonuçları öğrenmek için, çıkan sayfada bulunan uyarıyı takiben "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi" bilgilerinin eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekecek. Ardından "Devam" bağlantısına tıklanacak ve sonuçları kontrol etmek için gerekli adımlar izlenebilecek. Bu süreçte Green Card başvuru sonuçlarına erişmek için sabırlı olmak ve resmi kaynaklardan bilgi almak önemlidir.