Koton Mağazacılık, halka arz yoluyla mevcut sermayesini 795.500.000 TL'den 34.150.000 TL artırarak 829.650.000 TL'ye çıkaracak. Paylar, bireysel yatırımcılara eşit şekilde dağıtılacak ve pay talebinde T1 ve T2 bakiyeleri kullanılamayacak. Koton halka arzı 30 Nisan ile 2-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. SPK tarafından onaylanan halka arzda, mevcut ortaklardan Nemo Apparel B.V.'nin sahip olduğu 94.350.000 TL nominal değerli paylar ile Yılmaz Yılmaz ve Şükriye Gülden Yılmaz'ın sahip olduğu toplam 8.100.000 TL nominal değerli paylar da halka arza konu edilecek.

Halka arzın büyüklüğü 4,1 milyar TL olacak ve toplamda 136 milyon 600 bin lot dağıtılacak. Katılım endeksine uygun olarak gerçekleşecek halka arzın işlem göreceği tarih henüz belirlenmedi.

Halka arz geliri, şirketin hedefleri doğrultusunda kullanılacak. Yaklaşık olarak %30-40'ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışlarına, depo otomasyonlarına ve bilgi teknolojilerine, %60-70'i ise işletme sermayesine yönlendirilecek.

Koton Mağazacılık'ın sermayesindeki doğrudan ve toplam oy hakkı içindeki %5 üzerinde paya sahip 3 ortağı bulunuyor. Şirketin %25'i Yılmaz Yılmaz'ın, %25'i Şükriye Gülden Yılmaz'ın ve %50'si ise Nemo Apparel B.V.'nin.

Halka arzda ING Yatırım konsorsiyum üyesi olarak yer alıyor ancak ING Bank konsorsiyum üyesi değil. Ayrıca, Akbank, Ak Yatırım, Yapı Kredi, Yapı Kredi Yatırım, TEB ve TEB Yatırım, Akbank ve Ak Yatırım gibi önemli finans kuruluşları KOTON halka arzında konsorsiyum üyesi olarak yer alıyor.