Askerlik yerleri ve er sınıflandırma sonuçları hakkında merakla beklenen bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyurulacak. Mayıs celbi için askerlik yerlerini ve sınıflandırma sonuçlarını öğrenmek isteyen yükümlüler, MSB'nin duyuracağı sorgulama sayfasını düzenli olarak takip ediyorlar.

Mayıs ayı askerlik celbinin açıklanacağı tarih, geniş bir ilgiyle bekleniyor. Askerlik yerlerinin saat kaçta açıklanacağına dair net bir bilgi henüz bulunmamakla birlikte, genellikle duyurular gün içinde yapılmaktadır.

MSB, mayıs celp ve sevk tarihlerini önceden paylaşmıştı. Bu bilgilere göre, askerlik görevini yerine getirecek olanlar, mayıs ayı askerlik yerlerini e-devlet ekranı üzerinden sorgulayabilecekler. Sevk belgesini almak isteyenler, sevk tarihinden itibaren 10 gün öncesinden e-Devlet veya askerlik şubesinden bu belgeyi temin edebilecekler.

Öte yandan, er sınıflandırma sonuçları ve askerlik yerleri ile ilgili detaylı bilgilerin, 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulması planlanıyor.

Mayıs celbi için belirlenen sevk tarihleri şu şekildedir:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup): 16 Mayıs 2024

Er (2’nci Grup): 27 Haziran 2024

Er (3’üncü Grup): 25 Temmuz 2024