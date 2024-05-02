Sağanak yağışlar birçok ilde olumsuz etkilere sebep oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için 34 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. 4 gün boyunca ülke genelinde yağışların devam edeceği belirtilirken, Ankara'da cuma ve cumartesi günleri yeniden sağanak yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yağışların hafta boyunca devam edeceği konusunda uyarılarda bulundu. Perşembe günü özellikle doğu kesimlerde yoğun yağışlar bekleniyor. Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinden başlayarak Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğu bölgelerinde perşembe günü yağışların etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, doğu bölgelerinde yağışların ardından cuma ve cumartesi günleri yine yoğun yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını takip etmenin önemli olduğu vurgulanıyor. Pazartesi gününden itibaren ise batı bölgelerde yağışların azalacağı ancak doğu bölgelerde sağanak yağışların devam edeceği belirtiliyor.

Bugün hava koşullarıyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olabileceği uyarısı yapılıyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor ve genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Ancak, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Özellikle Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar olabilir.

Hava durumu şu şekildedir:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğu ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. En düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık 21°C olacak.

Çankırı: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. En düşük sıcaklık 16°C, en yüksek sıcaklık 21°C olacak.

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 20°C olacak.

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak.