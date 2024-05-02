Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bugün sabah saatlerinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgedeki sakinler, sabahın erken saatlerinden bu yana toplam 8 artçı sarsıntı yaşadı. Depremin etkisiyle bölge halkında tedirginlik hakim.

Yozgat'ın komşusu Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bu sabah yaşanan 3.4 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki insanları endişeye sevk etti. Depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve gün boyunca toplam 8 artçı sarsıntının yaşandığı belirtildi.

DEPREMİN DETAYLARI

Sabah saatlerinde başlayan sarsıntılar, Sulusaray ilçesindeki insanları korkuttu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, ana depremin büyüklüğü 3.4 olarak ölçüldü ve 5 kilometre derinlikte meydana geldi.

BÖLGEDEKİ ARTÇI SARSINTILAR

Depremin ardından bölgede 8 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Artçı sarsıntıların büyüklükleri ve derinlikleri hakkında yetkililerden daha fazla bilgi bekleniyor. Bölge sakinleri, olası daha büyük bir depreme karşı uyarıldı ve tedbirli olmaları konusunda bilgilendirildi.