Ticaret Bakanlığı, tavuk eti fiyatlarındaki hızlı artışa karşı önlemler alıyor. Son 5 ayda tavuk eti fiyatlarında görülen yüzde 200'e varan artışlar, kamuoyunun dikkatini çekmişti. Uzmanlar, fiyatların semtten semte değiştiğini belirtirken, Ticaret Bakanlığı fiyat düşüşü için yeni adımlar atıyor.

Bakanlık yetkilileri, artan tavuk eti fiyatlarındaki dengesizlikleri gözlemlediklerini ve tüketicilerin korunması için harekete geçeceklerini belirtti.

Ticaret Bakanlığı, tavuk eti ihracatına sınırlama getirdi. Buna göre yıl sonuna kadar aylık bazda en fazla 10 bin ton, toplamda ise 80 bin ton tavuk eti ihracatı yapılacak. Bu rakamın üzerinde tavuk eti ihracatı gerçekleştirilemeyecek.

Tavuk eti fiyatlarındaki ani yükselişin nedenlerini açıklayan Gıda Denetim Uzmanı Nurten Sırma, piyasadaki beyaz et arzının talebi karşılayamamasının ana nedenlerinden biri olduğunu belirtti. Ülkede bulunan 15 bin besicinin normalde beyaz et ürettiğini ancak geçen yıl yapılan bir kararla üretimin azaltıldığını ifade eden Sırma, bu durumun uzun vadede beyaz etin azalmasına yol açtığını dile getirdi. Sırma ayrıca, kırmızı et, yumurta ve süt gibi diğer gıda ürünlerinde de fiyat artışları yaşandığını ve bu ürünler arasında bir bağlantı olduğunu belirtti.

Uzmanlar, son 5 ayda parça tavuk eti fiyatlarında yüzde 200'e varan artışlar yaşandığını ve bu artışın semte göre değiştiğini vurguladılar. Kırmızı et fiyatlarında da ciddi artışlar olduğunu ifade eden uzmanlar, özellikle kuzu etinde yüzde 118.3'lük bir artış gözlendiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı'nın ihracat kısıtlamasıyla piyasada fiyatların düşürülmesi ve arzın artması hedefleniyor. Ancak uzmanlar, bu önlemlerin uzun vadeli bir çözüm olmadığını ve hayvancılık sektöründe doğru planlamalar yapılması gerektiğini dile getiriyorlar. Ticaret Bakanlığı'nın, iç piyasada daralma yaşanan ürünlerde ihracat kısıtlaması getirebileceğini bildirdiği belirtiliyor.