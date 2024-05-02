Yeni düzenleme sıfır ve ikinci el araba piyasasına etki edecek. Otomotiv sektöründe stokçuluk ve aşırı fiyat artışlarına karşı sert önlemler alınacak. Bayilere araç tahsisinden sonra zam yapılması yasaklanacak ve ön ödeme yüzde 10 ile sınırlandırılacak.

Yapılan düzenlemeyle, taşıt piyasasındaki fahiş fiyat artışlarına, stokçuluğa ve tüketici mağduriyetlerine çözüm getirilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre, araç bayileri taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği andan itibaren fiyatını artıramayacaklar. Alıcılar en fazla satış fiyatının yüzde 10'u kadar ön ödeme yapabilecekler.

Düzenlemeyle birlikte, sıfır araçların ticareti, distribütörlerin ve yetkili satıcıların sorumlulukları ve ikinci el araçların değerlemesi gibi konular ilk kez netleştiriliyor. Bayiler, vergilerin ödendiği anda taşıtın fiyatını değiştiremeyecekler. Galeriler, vergisi ödenmiş aracı 15 gün içinde teslim etmek zorunda kalacaklar. Garanti süresi içinde arıza çıkan araçlar için ücretsiz ikame sağlanacak.

Ön ödemeli taşıt satışlarında alıcılar, taşıt faturası düzenlenene kadar herhangi bir gerekçe göstermeden cayma hakkına sahip olacaklar. Yabancı markaların Türkiye'deki distribütörlerine de önemli yükümlülükler getirilecek. Rekabeti bozabilecek uygulamalara izin verilmeyecek ve fiyat değişiklikleri önceden bildirilecek.

İkinci el araç alım satımlarında güvenli ve şeffaf bir ortam sağlanması için elektronik ortamdaki ihalelere düzenlemeler getirilecek. İhale şartları ve taşıt bilgileri detaylı bir şekilde ilan edilecek. İnternet üzerinden yapılan ikinci el araç değerlemelerinde tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek için önemli düzenlemeler yapılacak.