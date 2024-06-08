Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata öncülüğünde eğitime destek niteliğinde yapılan gönüllü faaliyetlerin bir yenisi de Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirildi. Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Songül Özüm’ün temasları sağlamasıyla 7 Haziran’da Çorum’un Alaca ilçesinde ve köy okullarında etkinlik yapıldı.

Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çaylak’ın daveti üzerine okullarda eğitim çalışmalarını destekleyici etkinlikler kapsamında, merkezdeki okullarda "Alaca Bilim ve Kariyer Söyleşileri" ve "Köyde Okuma Etkinlikleri" programının 72, 73 ve 74’üncüsü sırasıyla İsmailli, Gazipaşa ve Büyükhırka da ki okullarda gerçekleştirildi.

Etkinliklerde YOBÜ’den Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Hitit Üniversitesi’nden Prof. Dr. Abdurrahman Asan, Doç. Dr. Songül Özüm ve Dr. Öğr. Üyesi Gülden Asan, YOBÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Yasin Gökhan öğrencilerle bir araya gelerek bilgi ve deyimleri ışığında yol gösterici paylaşımlarda bulunup sorularını cevaplardılar.

Gün boyu yoğun süren programlarda "Bilim ve Teknolojiye Dair Kısa Söyleşiler", "Moleküllerin Dünyasına Yolculuk", "Gençlerle Geleceği Konuşmak: Meslek, İş ve Kariyer", “Ben de Yaparım”, "İsmailliden de Aziz Sancar Çıkabilir", "Gazipaşa'dan de Farabi Çıkabilir", "Büyükhırka'dan da Harizmi Çıkabilir", "Okulda ve Çevrede Proje Yapalım" gibi ilgi çekici başlıklar etrafında öğrenciler düşünmeye sevk edildi.

Sabah köy okullarına giden akademisyenler öğleden sonra ilçe merkezindeki; Sakarya Ortaokulu, Alaca İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Hafız Süleyman Coşkun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek söyleşiler gerçekleştirdiler.

“YORULDUĞUMUZA DEĞDİ”

Gidilen köy okullarında bütün sınıfları ziyaret etmeye çalışan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “Gittiğimiz okullarda, farklı yüzler görmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşayan çocuklarla ve öğretmenlerle karşılaştık. Okul idarecileri ile öğretmenler arasında samimi bir atmosfer gözlemledik. Bunun işerine de yansıdığını gördük. Biz bir şeyler paylaşmaya çalışırken yeni şelyerde gözlemledik. Her biri ayrı güzellikteki köy okullarına daha fazla gitmek gerekiyor. Bir okulumuzda bahçede küçük bir uygulama alanı oluşturulmuş. Üretmeyi öğrenmek ne güzel şey. Bir başka okulumuzda bir öğretmenimiz bütün öğrencilere resim yaptırmış ve onu sergiye dönüştürmüş. Bunu görmek ne güzel şey. Yorulduğumuza değdi” dedi.

“KOROZYONU DUYDULAR”

Prof. Dr. Abdurrahman Asan bir araya geldiği öğrencilerle hem zamanı iyi kullanma planlı çalışma, hayal ve hedefler belirleyerek onlara erişme, aşırılıktan kaçınma, dengeli bir hayat sürme, bunun hayatın da prensibi olduğunu değinip buradan çalışma alanlarıyla ilgili konulara sözü getirerek “hayatta minimum enerji maksimum entropi” gibi ilginç bir konuya bağladı. Liseli gençlerle yaptığı söyleşilerde de korozyon konusunu işleyip tanımladı, korozyonun sebeplerini açıklayarak korozyondan korunma yollarını anlattı. Böyle bir programa katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“NANOTEKNOLOJİYİ TANIDILAR”

Hedef gruptaki öğrencilerin düzeyine uygun bir biçimde nanoteknolojiye dayalı ürünlerden örnekler verip nanobilim ile ilgili sohbetler açan ve girdiği sınıflarda karşılaştığı soruların çok zekice olduğunu ifade eden Doç. Dr. Songül Özüm, “Yeni hayatlara dokunma fırsatı sunulan böyle güzel etkinliklerde, yine yeni tecrübelere, yeni hikayelere şahit olma imkanı buldum. Devam ettirmek gerekir. Yeni çalışmalarda, özellikle öğretmenlere yönelik proje eğitimi gibi etkinliklerde bulunmak isterim” dedi ve ekipte yer alan hocalara teşekkür etti.

“KÖY OKULLARI ENERJİ DOLU”

Böylesi çalışmalarda yer almayı öteden beri arzulamakta oldukları yönünde düşüncelerini ifade eden ve katıldığı bu etkinliğin kendisine huzur verdiğini farklı yönleriyle belirten Dr. Öğr. Üyesi Gülden Asan, “Benim açımdan çok güzel bir deneyim oldu. Daha önce kariyer günleri başlıklı etkinliklerde görev almıştım ama bugün bu çocuklarla buluşma kısmı bambaşkaydı. Her şeyin spontane ve doğal seyri içerisinde gelişmesi oldukça keyifliydi” şeklinde konuştu.

YOL GÖSTERMEK ÖNEMLİ

Girdiği sınıflarda hiç beklenmedik bir yerden konu açıldığını ve çok tatlı yönlere doğru sohbetin ilerlediğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Yasin Gökhan, öğrencilere öncü bilim insanlarından, yakın coğrafyalardan bahsederek bilgiler paylaştığında öğrencilerin bilime dair ilgilerinin arttığını o anda gözlemlemenin mümkün olduğunun altını çizerek erken yaşlarda çocuklara yol gösterici olmanın önemli olduğunu vurguladı.

KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Akademisyenler gittikleri okullara gönüllüler aracılığıyla temin edilen kitaplardan da hediye ettiler.

Ziyaret edilen köylerden İsmailli İlk ve Ortaokul Müdürü Bekir Tekin, zaman ayırıp okullarına ziyaret gerçekleştiren ve samimi sohbetleriyle eğitimin temel basamağı olan ilkokul ile en üst basamağı olan üniversite arasındaki mesafeyi aşarak öğrencilere yakın ilgi gösteren akademisyenlere teşekkür edip daha geniş bir zamanda tekrar misafir etmek istediklerini belirtti.

Gazipaşa - Ceritler İlk ve Ortaokul Müdürü Mustafa Kuzu da ziyaretin kısa sürdüğünü ifade ederek daha geniş zamanda yine beklediklerini ifade etti.

Mehmet Çevrim de köydeki çocuklara değer verip oraların ayağına kadar gelerek onların geleceği için iyi birer örnek olduklarını belirtip kendilerine teşekkür etti.

ETKİLİ İLETİŞİM KURULDU

Gün boyu bütün programlarda akademisyenlere eşlik eden ve her detayı ile yakından ilgilenen Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çaylak, zaman everdiği ölçüde köy okullarından başlayarak ilçe merkez ortaokul ve liselerinde sonlandırılan, hem öğrenci hem de öğretmenlerle buluşmalar gerçekleştiren akademisyenlerin, bilim ve kariyer temalı söyleşileriyle yol gösterici bilgiler paylaştığını ifade etti. Bilim ve teknoloji, STEM, meslek, iş ve kariyer gibi pek çok ilgi çekici konuların etkileşimli bir anlatımla ele alındığını ve söyleşilerde çocukların seviyesine inerek uygun bir dil kullanmaya özen gösterilerek her kademede güzel iletişim kurulmaya çalışıldığını vurgulayan Çaylak, gerçekleştirilen bu güzel etkinlikten dolayı bütün akademisyenlere ayrı ayrı teşekkür etti.