Yozgat’ta Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor.

Vatandaşlar bıçaklarını biletmek için bıçakların yolunu tutarken bıçak ustaları da vatandaşları bıçaklarını biletmek için son günü beklemeleri konusunda uyarıyor.

Kurban Bayramına hazırlık yapan vatandaşlar, evlerinde bulunan ve körelen bıçakları biletmek için bıçakçıların yolunu tuttu.

Bazı vatandaşlar kurban için yeni bıçak alırken bazı vatandaşlar ise eski bıçaklarını biletmeyi tercih etti. Vatandaşların getirdiği bıçaklar bileme makinesiyle keskinleştirilirken bıçak bileme işleminde ustalar, bıçağın yanmamasına ve iyi eğelenmesine dikkat ediyor. Vatandaşların talebine yetişebilmek için yoğun mesai harcayan bıçak ustaları, bıçak bileme işleminin işin ehline verilmesi gerektiğini de vurguladı.

Yozgat’ta yıllardır bıçak satıcılığı ve bileme işi ile uğraşan Abdullah Nurdoğdu, Kurban Bayramı öncesinde bıçak biletecek vatandaşların nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

Nurdoğdu, hem bıçak bileten vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına, hem de kendilerinin daha rahat bir süreçten geçebilmeleri adına bıçakların zamanında getirilmesinin önem arz ettiğini söyledi.



“DAHA TEMİZ İŞÇİLİK ÇIKAR”



Her sene Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşadıklarını belirten Nurdoğdu, vatandaşların çoğunun bıçak biletme işini son güne bıraktıklarını belirtirken, “Kesinlikle son günlere bırakmasınlar. Hem bizim yaptığımız işçilikten ötürü hem de kendileri iyi hizmet alabilmeleri için daha doğrusu son günlere bırakmasınlar. Geniş zaman diliminde daha rahat, daha temiz işçilik çıkar ve de müşteri de memnun kalır. Bayrama kısa bir zaman kala getirilince işçilik de düşüyor, işçilik kalitesi de düşüyor. Çünkü sonuçta takdir edersiniz hepimiz insanız, robot değiliz. İllaki belli bir süre sonra eller yoruluyor, ısınmaya başlıyor. Vücut iflas eşiğine geliyor. Yani sıkıntılı oluyor” şeklinde konuştu.



“ÇELİĞİN ÖZELLİĞİ MAHVOLUYOR”

Nurdoğdu, “Önceden bıçak, taşlarla bileniyordu. Bizim normal dökme taşlarımız vardı. Dökme taşlarla bileniyordu. Tabii eski sistem olduğu için ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama şu anda bizim yaptığımız sistemde bıçakları seramik bantlarda biliyoruz.

Bıçağın, kesinlikle ısınmaması lazım, ona dikkat ediyoruz. Çünkü ısındığı zaman çeliğin özelliği mahvoluyor ve kesen bıçak dahi kesmiyor. Vatandaşlara söylemek istediğim şu; mümkün mertebe son günlere bırakmasınlar, kör bıçakla iş yapmaya çalışmasınlar. Kör bıçak keskin bıçaktan daha tehlikelidir. Bunu kimse unutmasın” ifadelerine yer verdi.