Yozgat’ta meydana gelen etkili sağanak yağış ve yoğun dolu yağışı sebebiyle, Merkez, Yerköy ve Şefaatli ilçelerine bağlı köylerinin altyapı ve tarımsal alanları zarar gördü.

Konu ile alakalı Yozgat Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar belirtildi: “Yağışın durmasının ardından oluşan zararların tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüklerimiz, AFAD ve İl / İlçe Özel idare ekiplerimiz tarafından ivedilikle hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır. Su baskını ve dolu yağışı nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza, ilgili mevzuat çerçevesinde yapılabilecek yardımlara ilişkin çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.

Ayrıca, etkili sağanak yağış ve yoğun dolu yağışı nedeniyle YHT hattında meydana gelen olumsuzluk giderilmiş olup seferler sabah saatlerinde tekrar başlamıştır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.”