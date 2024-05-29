Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin güvenliği ve sağlığı için önemli bir karar aldı. Yeni düzenlemeye göre, okul önlerinde kontrolsüz gıda satışı yasaklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda gıda güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Bakanlık, okullara gönderdiği bilgilendirme formunda, 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi’ne uyulmadığına dair bildirimler aldıklarını belirtti.

BAKANLIK AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

“Bakanlığımız, okul ve kurumlarımızda 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek’inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun olarak, okul gıda işletmelerinde gıda satışının yapıldığını, ancak düzenlenen diğer sosyal etkinliklerde bu kurallara uyulmadığı hususunda bildirimler almaktadır.”

ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ TEDBİRLER

Bakanlık tarafından okullara gönderilen bilgilendirme formunda, kontrol ve denetimi olmayan gıda satışları konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, öğrencilerin seyyar satıcılardan yiyecek almamaları konusunda bilgilendirilmeleri istendi.

Açıklamada, “Okul ve kurumlarımızda, Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen her türlü sosyal etkinlikler ile kermeslerde, gıda güvenilirliği kurallarına uygun üretilen, 2020/8 Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi Genelgesi Ek’inde yer alan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına uygun ürünlerin tüketime sunulması büyük önem taşımaktadır.” ifadelerine yer verildi.