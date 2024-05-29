Yozgat’ta tüm araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir konu olan zorunlu trafik sigortası primlerinin hesaplama yöntemi tamamen değişti.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda uygulanacak hasar maliyet endeksi uygulamasını 2023 yılının Aralık ayında duyurmuştu. Bu yeni uygulama, 1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

SEDDK, ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak sigortalıların yararını korumak ve hasar prim dengesinde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla maliyet hesabı uygulamasına geçiş yapma kararı aldı.

ENDEKS DEĞİŞİYOR

Zorunlu trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde referans noktası olacak yeni endeks, her ay asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve araç fiyatlarındaki değişiklikler dikkate alınarak detaylı bir şekilde hesaplanacak. Bu yöntem sayesinde, ödenecek prim tutarında araçların modeli, yaşı ve ikamet edilen bölgenin yanı sıra endeksi oluşturan fiyatlardaki değişiklikler de etkili olacak.

Hasar maliyet endeksinin hesaplanmasında aylık olarak, asgari ücret artış oranının yüzde 45'i, TÜİK'in açıkladığı harcama endeksindeki yedek parça ve aksesuar fiyat artış oranının yüzde 30'u, motorlu araçlar fiyat artış oranının yüzde 15'i ve kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarım fiyat artış oranının yüzde 10'u dikkate alınacak.

SEDDK'nin yayımladığı genelgeye göre, hasar maliyet endeksine uygun olarak hesaplanan Mayıs ayı prim artışı azami yüzde 3 oranında oldu. Sigorta şirketlerinin, zorunlu trafik sigortası poliçe fiyatlarında Mayıs ayında en fazla yüzde 3 artış yapması bekleniyor.