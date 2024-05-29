Yozgat'ta dün gece başlayan kuvvetli sağanak yağış, şehirde hayatı olumsuz etkiledi ve ulaşımda ciddi sorunlara yol açtı.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında meydana gelen hasar sonucunda seferlerin tek hat üzerinden yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLERİ

Alınan bilgilere göre, yoğun yağış Yerköy ilçesine bağlı Saray köyü yakınlarından geçen YHT hattında büyük hasara neden oldu.

Sel sularının etkisiyle rayların altında bulunan dolgu malzemeleri yerinden sökülerek sürüklendi.

RAYLAR ASKIDA KALDI

Kuvvetli yağış sonrası yapılan kontrollerde, sel sularının rayların altındaki dolgu malzemelerini tamamen sürüklediği ve rayların askıda kaldığı tespit edildi.

Uzmanlar tarafından yapılan incelemeler sonrasında, YHT seferlerinin güvenliği için çift hat yerine tek hat üzerinden devam edeceği açıklandı.