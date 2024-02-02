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Yozgat Valiliği ehliyetin son değiştirme tarihi hakkında vatandaşları uyardı.

Yozgat Valiliği, vatandaşları ehliyet ve kimlik güncellemeleri konusunda bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi olmadığı vurgulanırken, ehliyetler için son değiştirme tarihinin 31 Aralık 2024 olarak belirlendiği duyuruldu.

Yozgat Valiliği, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Kimlikler için herhangi bir değiştirme tarihi bulunmamakla beraber, ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak. Sürücü Belgesi, güvenli sürüşün anahtarıdır. Lütfen trafik kurallarına uyalım" ifadelerine yer verildi. Hakan Demirbaş