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Hentbol Kadınlar Birinci Ligi B Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü yarın deplasmanda Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı ile karşı karşıya gelecek.

Yarın Elazığ 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu’nun da oynanacak olan müsabaka saat 15.00’da başlayacak. Ligde özellikle son haflarda yakaladığı çıkış ile adından söz ettiren Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Elazığ deplasmanında da galibiyet ile ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Antrenörü Enis Atmaca, hafta başından itibaren Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını söyledi. İyi bir hazırlık döneminin ardından bugün Elazığ’a gideceklerini dile getiren Atmaca, “Yarın ligin güçlü ekiplerinden Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı ile karşı karşıya geleceğiz. Zor geçecek olan bu müsabakadan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz. Rakibimiz Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı çıkış peşinde biz de yakaladığımız çıkışımızı sürdürüp Play-Off’lara gitmek istiyoruz. İki takım açısından da zor geçecek olan bu müsabakadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inancımız tam. İyi çalıştık, istediğimiz oyunu sahaya yansıtmamız durumunda da istediğimiz sonucu alarak Yozgat’a döneriz” dedi.