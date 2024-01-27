Yozgatlılar gözünüz aydın! İndirimler başladı kaçırmayın!

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Yozgat'ta 2024 yılında asgari ücretin 17.002,12 TL olarak belirlenmesiyle birlikte, birçok zincir market büyük zamlar uygularken, Tarım Kredi marketleri indirim politikasını sürdürüyor.

2023 yılında belirlenen asgari ücretin Ocak 2024'te yüzde 49 artarak 17.002,12 TL'ye çıkması, Yozgat'ta market fiyatlarında dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle zincir marketler, asgari ücret zammını bahane ederek ürün fiyatlarına önemli oranlarda zam yaparken, bu durum vatandaşları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Dün 54 lira olan tavuk yumurtası, bazı zincir marketlerde bugün itibariyle 74 liraya yükseldi, temel bir protein kaynağı olan yumurtadaki bu dramatik artış dikkat çekiyor. Beyaz peynir de benzer bir kaderi paylaşıyor; birçok zincir markette 159 lira 50 kuruştan satılan peynirin fiyatı, 190 liraya çıkarak tüketicinin cebini daha fazla zorlamaya başladı.

Ancak, Yozgat'ta faaliyet gösteren Tarım Kredi marketleri, farklı bir yaklaşım benimseyerek indirimli ürünleriyle dikkat çekiyor. Yumurta, peynir ve tavuk bonfile gibi temel gıda ürünlerinde fiyatlarını sabit tutan Tarım Kredi, asgari ücret artışının etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor.

ZAM ÜSTÜNE ZAM

Örneğin, Tarım Kredi marketindeki tavuk yumurtası hala 52 lira, organik yumurta ise 54 lira olarak satışa sunuluyor. Beyaz peynir ise 92 liradan tüketicilerle buluşuyor, bu da diğer zincir marketlere göre oldukça uygun bir fiyatı temsil ediyor. Aynı şekilde, bir kilo tavuk bonfile Tarım Kredi'de 139 liradan satılırken, diğer zincir marketlerde 206 lira seviyesinde bulunuyor.