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Yeniden Refah Partisi Yozgat Seçim Bürosu'nun açılışı coşkuyla ve miting havasında gerçekleştirildi. Açılış öncesinde Belediye Başkanı adayı Kazım Arslan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından konuşma yapıldı.

Kazım Arslan açılış öncesi yaptığı konuşmalarda birçok konuya değinirken, Yozgat Belediyesinin 2 buçuk milyar lira borcu olduğunu ve belediye personeli ile esnafın, “Kazım Arslan gelirse size böyle yapar şöyle yapar” diyerek tedirgin edildiğini ifade etti.

Genel Başkanı Fatih Erbakan ise ahlaklı belediyeciliğe vurgu yaparken Kazım Arslan’ın Yozgat’ın girişinden buraya gelene kadar yapmış olduğu hizmetleri saymakla bitiremediğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Yozgat Seçim Bürosu'nun açılış törenine Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Yahya Coşkunsu, Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Süleyman Adıgözel, Belediye Başkanı adayı Kazım Arslan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

“YOZGAT’TA DESTANLAR YAZACAĞIZ”

Yozgat’ta yeni hikayeler ve destanlar yazmak için gidecek çok yolu olduğunu söyleyen Arslan, “1994 seçimlerinde rahmetli Erbakan hocamla Yozgat’ta siyasete ilk defa adım attık. Şimdi de Genel Başkanımız Fatih Erbakan ile beraber sizlerle bir araya gelmek benim için çok farklı bir duygu. 2014 yılında sizlerin oyuyla Yozgat Belediye Başkanı olarak seçildik. O zaman, söyleyecek çok sözümüz, gidecek çok yolumuz var sloganımızdı. Yozgat’ta güzel hikayeler yazdık. Yozgat’ta yeni hikayeler ve destanlar yazmak için diyoruz ki gidecek çok yolumuz var. Geçmişle ilgili çok şey söylemeye gerek yok. Yozgat kimin ne yaptığını, kimin milletten yana olduğunu, kimin maddi menfaat gözetmeden sadece ve sadece Yozgat sevdası ile dolu olduğunu, kimin Yozgat için projeler yaptığını, kimin Yozgat için eserler ortaya koyduğunu gayet güzel biliyor” dedi.

“AHLAKLI VE REFAH BİR BELEDİYECİLİK”

Bulundukları alanda bile 3 tane hizmetinin olduğunu bildiren Arslan, “Sadece şuanda bulunduğumuz caddede bile 3 tane eserimiz var. Birisi yeni hal binası, diğeri emniyet caddesi ve hemen arkamızda Yozgat’ın ilk ve tek kapalı otoparkı ile üzerinde yeni şehir meydanı. Sadece bulunduğumuz noktada bile hizmetlerimiz var. Geçmişteki eserlerin üzerine yeni eseler koymak için yeni hikayeler ve destanlar yazmak için Yeniden Refah Partisi ile birlikte Yozgat’ın huzurundayız. Aradan 30 yıl geçti. Bu yaşlarda makam mevki peşinde olduğum için buralara çıkmadım. Hepiniz biliyorsunuz 5 sene belediye başkanlığı yaptım. 1 gün bile o makam aracına binmedim. Sizlerin arasında, sizlerle beraber oldum ve sizlerle beraber yürüdüm. Bizi buralara çıkartan Yozgat sevdasıdır, Türkiye sevdasıdır. Ahlaklı ve refah bir belediye anlayışıyla devam etme kararlılığında Yozgat’ta belediyenin öncülüğünü tekrardan oluşturmak için karşınızdayız. Bizim sevdamız Yozgat. Benim dışımda, Yozgat’tan milletvekilliği yapıp Yozgat’a geri dönen kimse yok. Bu Yozgat sevdasından başka bir şey değil. Makamlar onların olsun. Bizim derdimiz Yozgat’a hizmet etme davasıdır” şeklinde konuştu.

“BELEDİYE PERSONELİ VE ESNAF TEDİRGİN EDİLİYOR”

Belediye personeli ve esnafın, “Kazım Arslan gelirse size böyle yapar şöyle yapar” diyerek tedirgin edildiğini aktaran Arslan, “Mevcut belediye yönetimi belediyenin borçlarından konuşuyor. Önce kendi yaptıkları borçlarını konuşsunlar. Bugün Yozgat Belediyesinin 2 buçuk milyar lira borcu var. Biz 150 bin lira borçla bıraktık. Biz yemedik içmedik Yozgat’ta eserler ortaya koyduk. Belediye personeli ve esnaf tedirgin ediliyor. Kazım Arslan gelirse size böyle yapar şöyle yapar. 5 sene belediye başkanlığı yaptım. Bir kişi gelsin beni işten çıkardın desin. Kimse yalanlarla siyaset yapmasın. Bizim derdimiz insanların aşı ile oynamak değil insanlara iş, aş vermektir. İnsanları adaletle yönetmektir. Bugün kendi yaptıkları programlara belediye personelini getirmeye zorlarken buraya gelirken de çetelesini tutuyorlar kim gitti diye” ifadelerini kullandı.

“EĞER ESER SİYASETİNE OY VERECEKSENİZ İŞTE KAZIM ARSLAN”

Vatandaşı selamlayarak konuşmasına başlayan Fatih Erbakan, “Yozgat’ımızda gerçekleştirdiğimiz bu miting havasında seçim bürosu açılışımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yozgat’ın Arslan’ı Kazım Arslan başkanımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. İktidar partisi eser ve hizmet siyaseti yapıyoruz diyor, eser ve hizmet siyaseti yapana oy verin diyor. Hem Yozgatlılara hem de kendilerine sesleniyorum, eğer eser siyasetine oy verecekseniz işte Kazım Arslan burada… Yozgat’ın girişinden buraya gelene kadar bile yapmış olduğu hizmetleri saymakla anlatmakla bitiremedi. Cenab-ı Allah daha büyük hizmetleri kendisine ve Yozgat’a nasip etsin” diye konuştu.

“ERBAKAN’DAN AHLAKLI BELEDİYECİLİK VURGUSU”

Erbakan konuşmasına ahlaklı belediyeciliği açıklayarak devam etti: “31 Mart’ta Yeniden Refah Partisinin kazanması ahlaklı belediyecilik döneminin başlatılması için önemli. Ahlaklı belediyecilik ne demek, belediye başkanı bir adım atarken o adımın ahiretteki karşılığını düşünerek atması demek. Kendi nefsini, ismini, cebini düşünerek değil bu attığı adımın hesabını Allah karşısında verebilir miyim diye düşünerek atması gerekir. Ahlaklı belediyecilik belediye başkanının belediye makamını ticaret makamı olarak gördüğü değil, ibadet yeri olarak gördüğü bir belediyecilik demek.”