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Ev hanımlarının hayalini gerçeğe dönüştürmek adına iki bakanlık tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında prim desteği sağlanacak.

İki bakanlık tarafından ev hanımlarının emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürmek adına başlatılan ortak çalışmalar kapsamında prim desteği sağlanacak.

Türkiye genelinde emeklilere yönelik yapılan yeni düzenlemelerin ardından, ev hanımlarını da kapsayan avantajlı emeklilik düzenlemeleri gündeme geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, ev hanımlarının beklentilerini karşılamak amacıyla hayata geçiriliyor.

Bakanlıkların başlattığı çalışma kapsamında ev hanımlarına prim desteği sağlanacak. Ev hanımlarının ödemesi gereken primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Konuyla ilgili olarak SGK Uzmanı İsa Karakaş yaptığı açıklamada, "Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primleri bugün itibariyle 6 bin 400 TL. Devlet ise her ay bu paranın 2 bin 133 TL'sini karşılayacak." şeklinde bilgi verdi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Emeklilik için başvuru yapacak olan ev hanımlarının belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Ev hanımlarının emeklilik şartları arasında 25 yıl evli kalma koşulu bulunuyor.

Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye'de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından belirli kriterlere uyanların başvuruları kabul edilecek.

Başvuru şartları arasında zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak, ay içerisinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayan olmak, kendi sigortalılıkları nedeniyle Türkiye'de sosyal güvenlik kanunlarına göre malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar yer alıyor.

Ev hanımları, bu şartları sağladıkları takdirde devletin sağlayacağı prim desteğiyle emeklilik hedeflerine bir adım daha yaklaşacaklar.