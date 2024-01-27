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Milyonlarca çiftçinin dört gözle beklediği karar geldi. Başvurular için geri sayım başladı. Son 5 gün!

Milyonlarca çiftçinin büyük bir heyecanla beklediği önemli bir karar nihayet alındı ve başvurular için geri sayım başladı.

Mazot ve gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle milyonlarca çiftçi zor günler geçirirken, ekonomik rahatlama umuduyla tarımsal destek ödemelerini bekliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, üretimde zorluk çeken çiftçilere müjdeli bir haber verdi.

Çiftçilerin merakla beklediği Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ödemeleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılı kapsamında tarım destek ödemelerini Cuma günleri hesaplara yatırırken, 2024 yılında da bu uygulamada bir değişikliğe gitmeyerek yine Cuma günleri ödemeleri gerçekleştirecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıt yenileme başvurusuyla ilgili detaylar paylaşıldı. 2 Ocak 2024 tarihinde tamamlanan Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının ardından, ürün güncelleme başvurularına ilişkin detaylar da belirlendi.

Çiftçilere önemli bir bilgi verilirken, başvuruların 1 Şubat 2024 tarihine kadar yapılabileceği belirtildi. Bu süreçte çiftçiler, e-devlet sistemi üzerinden "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Kayıt Yenileme Başvurusu" hizmeti aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler. Son 5 gün içinde bu başvuruları tamamlamaları gerekiyor.