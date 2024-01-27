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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akdağmadeni’nde ikamet eden H.İ.E isimli şahısta Bizans dönemine ait tarihi eser niteliğinde malzemeler bulundu.

Akdağmadeni’nin bir köyünde durdurulan ve yapılan arama neticesinde; 18 adet Bizans dönemine ait sikke, 6 adet obje, 4 adet yüzük, 1 adet mühür olmak üzere toplam (29) adet malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Akdağmadeni ilçesinde ikamet eden (H.İ.E) isimli şahısta tarihi eser niteliğinde malzemeler bulunduğu ve satmak için Akdağmadeni ilçesinden Yozgat’a gideceği yönünde bilgi elde edilmiştir. Akdağmadeni Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde; 26 Ocak 2024 günü (H.İ.E) isimli şahsa ait 66 xx xxx plakalı aracın Akdağmadeni xxx köyü mevkiinde durdurulması ve yapılan araması neticesinde; 18 adet Bizans dönemine ait sikke, 6 adet obje, 4 adet yüzük, 1 adet mühür olmak üzere toplam (29) adet malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki sikke ve objeler Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Olay ile ilgili (H.İ.E) isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılıkla mücadelemiz kararlıkla devam etmektedir” denildi.