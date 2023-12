Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, sözlerine Irak’ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere rahmet ve ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak başladı.

“KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ”

Milletvekili Sedef, “Üzücü bir şekilde şehit haberini aldığımız birisinin de Yozgatlı olduğunu öğrendim şehitlerimize sizlerin huzurunda Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz Türk milletine de başsağlığı diliyorum ve huzurunuzda şehitlerimize diyorum ki emin olunuz ki bu vatanı bölmeye çalışanlarla, Türk ve Türkiye düşmanlığı yapanlarla kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğiz, onların da kökünü inşallah hep birlikte kazıyacağız” dedi.

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP”

Sedef genel kurulda yaptığı konuşmada, “Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması için hayati öneme sahip olan 2024 bütçe teklifini görüşüyoruz. Bu bütçe teklifi ülkemizin geleceği için stratejik bir planı temsil etmektedir. Ekonomik istikrarın sağlanması, sosyal refahının artırılması ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için gereken kaynakların doğru şekilde tahsis edilmesini içermektedir. Bu nedenle bu bütçe tasarısının yüce Meclisimiz tarafından onaylanması ülkemizin ilerlemesi için hayati adımlardan biri olacaktır. 2024 yılı bütçesinin eğitimden sağlığa, altyapıdan tarıma kadar birçok alanda yapılacak olan harcamalarla halkımızın refahına katkı sağlayacağına Milliyetçi Hareket Partisi olarak inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'NİN SİYASİ TARİHİNDE ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI”

Cumhur İttifakının, Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli dönüm noktası olduğunu belirten Sedef, “Cumhur İttifakı, millî çıkarlarımızı koruma ve Türkiye'yi daha da ileriye taşıma hedefiyle oluşturulmuştur. Cumhur İttifakı, demokrasiye olan inancını ve millet iradesine saygısını en üst seviyede tutan bir anlayışa sahiptir. Halkın sesini duymak ve onun isteklerini gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışmaktayız. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin kalkınması ve refahının artması için el ele vermiş, ortaya koyduğu projelerle ülkemizin geleceğine ışık tutmaktadır. Cumhur İttifakı'nın temel prensipleri arasında millî birlik ve beraberlik vardır. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin getirdiği kazanımlarla birlikte Türkiye daha güvenli, daha kalkınmış ve daha istikrarlı bir ülke hâline gelmektedir. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi olarak birlikte çalışarak Türkiye'yi daha ileriye taşıyacağımıza inancımız tamdır. Çalışmaktan yorulmayacağız, vatan ve millet sevdamızdan da asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

“EN ÖNEMLİ ROMA YAPITLARINDAN BİRİ”

Sarıkaya’da bulunan Sarıkaya Roma Hamamı’nın binlerce yıldan bu yana suyu kaybolmamış, günümüze kadar gelmiş en önemli Roma yapıtlarından biri olma özelliğini taşıdığını ifade eden Sedef, “Ülke turizmine kazandırılması amacıyla Kapadokya'dan Sarıkaya Roma Hamamı'na, Sorgun termalleri, Kerkenes Harabeleri ve Hattuşaş'a uzanan bir seyahat zincirinin oluşumunun sağlanması gerekmektedir. Böylelikle, ilçemizin turizmde önemli bir konuma geleceğini de ifade etmek istiyorum. Yine, Aydıncık ilçemizde bulunan Kazankaya Kanyonu'muzun tanıtımı Yozgat'ımız için büyük önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımızı Yozgat'a bir seyahat planlayarak ‘saklı cennet’ olarak adlandırılan Yozgat'ımızın incisi Kazankaya Kanyonu'muzu görmeye davet ediyorum” dedi.

“TARIM ÜRÜNLERİNİN VERİMLİLİĞİ ARTIRILMALI”

Sedef, “Yozgat’ta, bölgeye özgü tarım ürünlerinin verimliliğinin artırılması, bu ürünlerin tamamının yapılması ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yozgat Şefaatli ilçesi Karanlıkdere Vadisi'nin ayva ve üzüm yetiştiriciliği yönüyle değerlendirilmesi gerektiği yapılan birçok araştırmayla tespit edilmiştir. Alanda, 605 hektar arazinin tamamı için bir bağ tesisi kurulması mümkün olabilir. Karanlıkdere Vadisi'nin ülke tarımına kazandırılması beklentilerimiz arasındadır. Tarım sektörü, Yozgat ekonomimizin temel direklerinden biridir. Pancar eken çiftçilerimiz neredeyse tüm ilçelerimizde bu sektörün önemli bir parçasıdır. Çiftçilerimiz hem ülkemizin şeker ihtiyacını karşılamakta hem de ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır ancak üreticilerimiz çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır, bunların başında maliyetlerin artması gelmektedir. Gübre, tohum, akaryakıt gibi girdi maliyetleri çiftçimizi zor durumda bırakmaktadır. Buna ek olarak iklim değişiklikleri nedeniyle yaşanan kuraklık da pancar ekimi yapan çiftçilerimizi olumsuz etkilemektedir. Bu durum verim düşüklüğüne yol açmakta, sulama için harcanan elektrik maliyetini artırmakta ve çiftçilerimizin gelirlerini azaltmaktadır. Öncelikle çiftçilerimize destek sağlayacak tarım politikalarının oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi, gübre, tohum, elektrik ve ilaç gibi tarım girdilerine yönelik teşviklerin de artırılması gerekmektedir” diye konuştu.

“22 ALIM NOKTASINDA HİZMET VERİLDİ”

Yozgat Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Başmüdürlüğü’nün 29 Haziran 2023 tarihinde hububat alım kampanyasına başlayıp 30 Eylül 2023 tarihinde kampanyayı sonlandırdığını dile getiren Sedef, “Yozgat'ımızda TMO tarafından 22 alım noktasında hizmet verilmiştir, il genelinde üreticilerimizden 752 bin ton hububat alımı gerçekleştirilmiştir. Bu süreci çiftçilerimiz, üretici ve sivil toplum kuruluşlarımız ve TMO'yla irtibat hâlinde hep birlikte takip ettik. TMO'nun son üretici ürününü teslim edene kadar alım kampanyasını sürdüreceğini ilan etmesine rağmen bazı çevrelerce TMO'nun bu yıl ürün almayacağı dillendirilmiş ve çiftçilerimiz planlı bir manipülasyonla karşı karşıya bırakılmıştır. Randevu sisteminde yığılmalar yaşanmış, rekoltenin de yüksek olması nedeniyle fazla ürün götürülerek istemeden de olsa yoğunluğa sebep olunmuştur. Bununla birlikte randevu alıp hasat yapamadığı için randevusuna gelemeyen üretici sayısı da oldukça fazla olmuştur. Yaz boyunca yakından takip ettiğimiz alım döneminde çiftçilerimizin yaşadığı sorunlara müdahale ederek yanlarında olduk ve sonuç olarak TMO, randevu sistemini güncellediğini ve 2024 yılında yenilenmiş randevu sistemiyle çiftçilerimizin problem yaşamayacağını da tarafımıza bildirmiştir” şeklinde konuştu.

“BÜYÜK RİSK OLUŞTURMAKTADIR”

Sedef konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: “Yozgat merkezden Boğazlıyan ilçesi, oradan da Kayseri’ye ulaşımı sağlayan Atatürk yolu şu an itibarıyla tek şeritlidir ve oldukça dar bir yapıya sahiptir. Bu durum sürücülerin güvenliği açısından büyük riskler oluşturmaklardır. Özellikle tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu dönemlerde yaşanan trafik kazaları maalesef can kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle, Boğazlıyan ilçemiz ile Yozgat arasında bölünmüş yol yapılması ada gerekmektedir. Aynı zamanda, Yozgat merkezden geçen uluslararası E88 kara yolu trafik yoğunluğunu kaldıramıyor ve projesi hazır olan çevre yolunun da bir an önce yapılmasını Yozgatlı hemşehrilerimiz bizlerden talep ediyor. Ülkemizin büyümesini sürdürebilmesi köylerimizin gelişmesine, köylülerimizin de eğitim olanaklarına ulaşabilmesine bağlıdır. Yaşadığımız yüzyılda bilgiye ulaşabilmenin en kolay yolu olan internet erişimi Yozgat'ımızın birçok köyü için hâlâ sorun oluşturmaktadır. Köy ziyaretlerimizde muhtarlarımızla yaptığımız değerlendirmelerde bu konu sıklıkla dile getirilmektedir. Şebekenin olmayışı köylerimizdeki yaşamı derinden etkilemekte ve bu sorunların ortadan kaldırılmasını da Yozgatlı hemşehrilerimiz beklemektedir. Buradan bizlere yine talepte bulunan uzman çavuş ve sözleşmeli er, erbaş olarak görev yapan kahramanlarımız, sözleşme süreleri bittikten sonra kurumlara atanabilmelerinin bir düzenlemeye bağlanmasını talep etmektedirler. Yine, diyetisyenler, sağlık yönetimi ve sağlık kurumları işletmeciliği bölümü mezunları, psikologlar, sosyologlar, veteriner hekimler, gıda mühendisleri, vekil imam hatip ve müezzin kayyımlar yine kadro beklemektedir diyorum.”