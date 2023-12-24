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Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, omurilik ameliyatı geçiren küçük Mevlüt’ü ziyaret etti. Küçük Mevlüt’e geçmiş olsun dileklerini ileten Aydoğmuş’a oğlu Ömer Salih Aydoğmuş da eşlik etti.

Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, ciddi bir omurilik ameliyatı geçiren minik Mevlüt’ü oğlu Ömer Salih Aydoğmuş ile ziyaret etti. Belediye Başkan Adayı Aydoğmuş, Mevlüt’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

“AMELİYAT SÜRECİNE DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Gelecek Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı Ömer Aydoğmuş, “Çok ciddi bir omurilik ameliyatı geçiren Mevlüt kardeşimizi, oğlum Ömer Salih Aydoğmuş'la ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundum. Mevlüt çok tatlı, çok zeki, çok anlayışlı bir çocuk... Mevlüt 'ün sağlığına kavuşması için büyük fedakarlıklar gösteren başta ailesi ile yakınlarına ve ameliyat sürecinde destek olanlara teşekkür ediyorum” dedi.

AYDOĞMUŞ’TAN AKDAĞMADENLİLERE ÇAĞRI

Öte yandan ilçe halkına çağrıda bulunan Aydoğmuş, “Sevgili hemşerilerim, Mevlüt’ü ziyaret edin çünkü; Mevlüt ziyaret edilmeyi, ziyarete gelenlerle sohbet etmeyi çok seviyor. Mevlüt yeğenimize Rabbim’den acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.