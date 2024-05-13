Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kadıgüllü köyünde ikamet eden Şehit Halit Aksu'nun annesi Gülnadiye Aksu ve ilçe merkezinde ikamet eden Gazi Yusuf Kaya'nın annesini Mintaziye Kaya'yı ziyaret eden ¬Kaymakam Ahmet Nuri Demir, aileler ile sohbet ederek Anneler Gününü kutlayıp annelere çiçek hediye etti.

Ziyaretinde Kaymakam Demir’e Sarıkaya Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini Başkanı Yakup Ergen ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ersin Salman eşlik etti.

Kaymakamlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Kaymakamımız Sayın Ahmet Nuri Demir, Anneler Günü nedeniyle şehit ailelerini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı. İlçemiz Kadıgüllü köyünde ikamet eden Şehidimiz Halit Aksu'nun annesi Gülnadiye Aksu ve ilçemiz merkezde ikamet eden Gazi Yusuf Kaya'nın annesini Mintaziye Kaya'yı ziyaret eden Kaymakamımız Sayın Demir, aileler ile sohbet ederek anneler gününü kutladı. Ziyarette, Sarıkaya Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini Başkanı Yakup Ergen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ersin Salman'da yer aldı” denildi.