10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası münasebetiyle Yozgat İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından etkinlik düzenledi.

Programa Müftü Ali Gülden, Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu, Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşaslan, din görevlileri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

Bilal Şahin Cami’sinde gerçekleşen etkinlikte din görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Etkinlikte bir konuşma yapan Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, “Bugün istedik ki siz özel kardeşlerimizin yanında olalım. Sizlerle beraber olduğumuzu hissettirelim” dedi.

Gülden, “Bu dünya imtihan yeridir. Rabbim sabredenlere müjdeler olsun buyuruyor. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) ‘Mümin kişiye bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü, bir keder hatta batan bir diken dahi olsa, Allah bunları onun günahlarından bir kısmına keffâret kılar.’ buyuruyor. Hepimiz imtihana tabi tutulup denendiğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Allah kime hangi nimetleri vermiş ise o nimetleri nasıl kullandığından hesaba çekecektir" ifadelerine yer verdi.

Gülden, "İnsanın ilahi hitaba muhatap oluşu, onu seçkin ve saygıdeğer kılmıştır. Fiziki olarak insanda bulunan engel her ne olursa olsun, insanın eşrefi mahlukat olmasına asla engel teşkil etmez. Allah katında insanların değeri, fiziki yapısı, rengi, ırkı, cinsiyetiyle değil imanı ihlası takvası ve ameli nispetindedir" şeklinde konuştu.

Yozgat Müftülüğü Engelli Koordinatörü Mehmet Taşçı da, koordinatörlük faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

İş İnsanı Bilal Şahin katılım sağlayan engelli vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.