Sarıkaya Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Kadıgüllü köyünü ziyaret eden Kaymakam Ahmet Nuri Demir, köyde incelemelerde bulundu.

Kadıgüllü köyü muhtarından köy hakkında bilgi alan Kaymakam Demir, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet edip istek ve önerilerini dinledi.

Ziyaretinde Demir’e İlçe Özel İdare Müdürü Adnan Arslan eşlik etti.

Kaymakamlıktan konu ile ilgili yapılan açılamada, “Kaymakamımız Sayın Ahmet Nuri Demir, köy ziyaretleri kapsamında ilçemiz Kadıgüllü köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gerçekleşen ziyaret kapsamında Kaymakamımız Sayın Demir, Kadıgüllü köyü muhtarından köy hakkında bilgi aldı. Kaymakamımızın, Kadıgüllü köyü ziyaretine İlçe Özel İdare Müdürü Adnan Arslan'da eşlik etti” ifadelerine yer verildi.