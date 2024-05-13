Yozgat Diyanet Gençlik tarafından organize edilen “Anne Oğul, Anne Kız Buluşmaları” programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında Ramazan ayı boyunca Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) kalan öğrencilere ikramlarda bulunan TOKİ Köy Evi Kur’an Kursu öğrencilerini, KYK’da kalan üniversite öğrencileri 12 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla yalnız bırakmadı.

Programa katılan Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, aile hasreti çeken öğrencilere yönelik “Dinimizde aile olabilmenin, aile kalabilmenin ve bir annenin topluma birey kazandırmadaki önemi” hakkında bir konuşma yaptı.

Gülden, “Bizim kültürümüzde, anneye olan saygıyı, anneye olan hürmeti bir günle sınırlandırmamız mümkün değildir. Bütün yıllar annelere harcansa bu onlar için azdır. Bizim için yılın tamamı anneler günüdür” ifadelerine yer verdi.

Gülden’in konuşması sonrası Kur’an kursu öğrencilerinin evlerinde hazırladıkları ikramlıklar KYK yurdundan gelen öğrencilere ikram edildi.

Akabinde program Müftü Ali Gülden’in Kur’an Kursu Öğreticisi Ayşe Ersoy, KYK öğrencilerinin de Kur’an kursu öğrencilerine çiçek hediye etmesi ile son buldu.

Gülden, Kur’an kursu hocasına, gençlik koordinatörlerine ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti.