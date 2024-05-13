Sorgun Belediyesi tarafından Geleneksel Madımak Şenliği ve El Emeği Ürünleri Sergisi düzenlenecek.

Belediye tarafında geleneksel hale getirilen madımak şenliği, 16 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’da Şakir Efendi Şehir Meydanında yapılacak.

16 – 17 Mayıs günleri Şakir Efendi Şehir Meydanında el sanatları satış sergisinin açık kalacağı bildirilirken, şenlikte madımak ikramının olacağı belirtildi.

Geleneksel Madımak Şenliği ve El Emeği Ürünleri Sergimizin açılışına katılımınız bizleri onurlandıracaktır” diyen Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, düzenlenecek şenlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sorgun mutfağının vazgeçilmezi olan madımak yemeğini herkes duysun, kimse bu lezzetten mahrum kalmasın istiyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz Madımak Şenliğimizde damakları çatlatan bir lezzet şöleni, gözlerinizi alamayacağınız el emeği ürünleri sergisi olacak. Bu muhteşem şenlikte yan yana olmayı diliyoruz” dedi.