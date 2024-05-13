Çayıralan Belediyesi zabıta ekibi tarafından ilçede bulunan marketler denetlendi.

Marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik yapılan denetimlerde ürünlerin kasa ve raf fiyatlarının incelenmesi yapıldı.

Ekipler tarafından özellikle sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik ürünlerin kasa ve raf fiyatları incelendi.

Yapılan denetimle ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız, “Bugün belediyemiz zabıta ekibi tarafından ilçemizde bulunan marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Özellikle sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik ürünlerin kasa ve raf fiyatlarının incelenmesi yapıldı” dedi.