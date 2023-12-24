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Cumartesi ve pazar günleri ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik farklı programlar ve eğitimler, online ya da yüz yüze olarak koordinatör hocaları ve rehber öğretmenleri tarafından verilmekte. Eğitim merkezinde Marifet Okulu öğrencileri, Kudüs temalı derslerinde taş boyama etkinliği kapsamında Filistin bayraklarını yaparak Filistin ve Gazzeye olan duyarlılıklarını ortaya koydular.

Üniversite öğrencilerine dönük çalışmalarında devam ettiği İYC Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde, Bozok Üniversitesi Rektör Danışmanı Kamil Büyüker'in kitap tahlili üzerinde öğrenciler değişik kitapların tahlillerini yaptılar.

Bu hafta sonu gerçekleştirilen etkinlikte Rasim Özdenören'in “Müslümanca yaşamak” adlı kitabının tahlili üzerinde durulduğunu belirten Koordinatör Hoca Doç. Dr. Güngör Karakuş, bu tür programların öğrencilerin okullarındaki derslere destek vermek ve aynı zamanda onların bilgi ve becerilerini geliştirmek maksadıyla yapılmakta olduğunu ifade etti.

İYC Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan ise, “Programlar sabah saat 9.30'da kahvaltı ile başlayıp saat 16.00'ya kadar devam etmektedir. Programlara yaklaşık 150'ye yakın öğrenci katılım sağlamaktadır. Programlarımıza ilgi gösteren öğrencilerimiz sayesinde İlim Yayma Cemiyeti Eğitim Merkezinde hafta sonu adeta dolup taşmaktadır” dedi.