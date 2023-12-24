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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşları sevindirecek bir adım attı. Yapılan duyuruyla birlikte, kiralık konutlarda yaşayan ihtiyaç sahiplerine 3.500 TL kira yardımı yapılacağı müjdesi verildi. Bu gelişme, Yozgat halkını da yakından ilgilendiriyor ve dar gelirli vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

KİRA YARDIMI NEDİR VE KİMLER FAYDALANABİLİR?

Kira yardımı, ekonomik durumu yetersiz olan ve kira ödemekte zorlanan vatandaşlara devlet tarafından sağlanan bir sosyal destektir. Bu destek, evsiz kalmamalarını ve barınma ihtiyaçlarını karşılamalarını hedefliyor. Kira yardımından faydalanmak isteyenlerin, hane gelirlerinin belirli bir seviyenin altında olması gerekiyor. Program, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Henüz net bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen, kira yardımı başvurularının e-Devlet üzerinden ya da kaymakamlıklardan alınması bekleniyor. Gerekli evraklar ve başvuru talimatları önümüzdeki günlerde belirlenecek.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvurusu yapmak isteyenler, bulundukları ilçedeki kaymakamlığa başvuruda bulunabilirler. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kabul edilen başvurular, başvuranların durumlarını detaylı bir şekilde inceleyerek, kira yardımına hak kazanıp kazanmadıklarını belirleyecek. Kira yardımı almaya hak kazananlarla iletişime geçilerek, gerekli bilgiler verilecek. Kira yardımı miktarı, yaşanılan bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, İstanbul'da kira yardımı alan bir kişi, aylık 3.500 TL destek alabilir. Bu detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.