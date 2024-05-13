Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, 12 Mayıs Hemşireler ve Anneler Günü dolayısıyla Boğazlıyan Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Coşar’dan Ziyaret6

Boğazlıyan Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarını ve tedavi gören hastaları ziyaret eden Başkan Gökhan Coşar, emeklerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, hastalara acil şifalar diledi.

Coşar’dan Ziyaret

Başkan Coşar, sağlık çalışanları ve hastalara karanfil hediye etti.

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Coşar’dan Ziyaret3

Coşar ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “12 Mayıs Hemşireler ve Anneler Günü vesilesiyle, Boğazlıyan Devlet Hastanemizdeki sağlık çalışanlarımızı ve tedavi gören hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Sağlıklı bir toplum için görevlerini fedakarca yerine getiren hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyor, hayırlı çalışmalar diliyorum. Rabbim tedavi gören tüm hastalarımıza acil şifalar versin” dedi.

Muhabir: Hakan Demirbaş