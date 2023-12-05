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Yozgatlı şoförler, yaklaşan bir zam haberiyle endişe içinde. Son iki haftadır benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir değişiklik yaşanmamışken, 2024'e girerken araç sahipleri gelecek güncellemeleri merakla bekliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI STABİL ANCAK 2024 BEKLENTİLERİ BELİRSİZ

5 Aralık 2023 tarihli güncellemeye göre, akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik gözlemlenmiyor. Ancak, küresel yakıt talebindeki belirsizlikler ve OPEC+ toplantıları, petrol piyasasında hareketliliğe neden oluyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ GERİLEME AKARYAKIT FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Özellikle brent petrolün son aylardaki düşüşü, akaryakıt fiyatlarında olası bir indirim umudunu yeşertiyor. Bugün itibarıyla bir değişiklik olmasa da, brent petrolün düşük seviyelerde seyretmesi, gelecek günlerde akaryakıt fiyatlarında olumlu bir değişiklik öngörüsü oluşturuyor.

GOLDMAN SACHS'UN RAPORU VE 2024 BEKLENTİLERİ

Goldman Sachs'un raporuna göre, 2024'te brent ham petrolünün varil başına 80-100 dolar aralığında olması bekleniyor. Bu durum, akaryakıt fiyatlarının 50 liranın üzerine çıkmasına neden olabilir. Elektrikli araç kullanımındaki artışın, petrol talebini düşürerek OPEC+ grubunun pazar payını azaltabileceği de raporda vurgulanıyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDA GELECEĞE DAİR BELİRSİZLİK

Goldman Sachs analistleri, petrol talebindeki güçlü büyüme, ABD'deki arz artışının yavaşlaması ve OPEC arzının düşük kalması nedeniyle Brent petrol fiyatının 2024 yılında 80-100 dolar aralığında seyredeceğini tahmin ediyor. Ancak, bu senaryonun gerçekleşmesi ve dolar kurundaki yükselişin devam etmesi durumunda, akaryakıt fiyatlarının 50 liraların üzerine çıkması muhtemel görünüyor.

Yozgatlı şoförler ve araç sahipleri, bu gelişmeleri yakından takip ederek geleceğe dair akaryakıt fiyatları konusunda endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.