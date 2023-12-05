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Faizsiz evlilik kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı, Aile ve Gençlik Fonu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuyla netlik kazandı. Fon, yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi imkânı sunacak.

SIFIR FAİZLİ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Birçok vatandaş, "Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. 2023 faizsiz evlilik kredisi başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru şartlarına dair detaylar ise şu şekilde:

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ DETAYLARI

Faizsiz evlilik kredisi, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olarak verilecek.

Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

FAİZSİZ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kredi için belirlenen kriterleri açıkladı.

Başvuru yapacak çiftlerin 18-27 yaş aralığında olmaları gerekiyor.

Gelir kriteri, yaş kriteri, belirli suçlara bulaşmamış olma ve deprem bölgesinde yaşama şartları aranacak.

Çiftlerin Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan faydalanmaları gerekecek.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Göktaş, açıklamalarında, "Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde genişleteceğiz. Gençlerimize moral motivasyon olmak istiyoruz" dedi. Bu kapsamda, başvuruların detayları önümüzdeki günlerde belirlenecek.