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Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Vakıfbank’ın katkılarıyla düzenlenen "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu, 25 Kasım Cumartesi günü Ankara MEB Şûra Sahnesi’nde perdelerini açtı. Bu etkileyici tiyatro eseri, Türkiye genelinde altı ilde sergilenecek, ve bu illerden biri de Tokat.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle başlattığı Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini anlatan bu önemli tiyatro eseri, Bora Severcan tarafından yazılıp yönetildi. Orijinal müzikleri Selim Atkan tarafından bestelenirken, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş üstlendi.

Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan’ın paylaştığı oyun, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kahramanlık hikayesini izleyicilere aktaracak. Davetiyelerin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin adıyla açıldığı oyun, 6 Aralık'ta Tokat İl Özel İdaresi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

OYUNUN KONUSU: "EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR!"

Oyun, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye cumhuriyetin nasıl ilan edildiğini anlatmasıyla başlıyor. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurması sürecinde, Millî Mücadele kahramanlarının Türk milletiyle birlikte, kanlarının son damlasına kadar savaşarak nasıl zafer elde ettiğini ve Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti nasıl ilan ettiğini konu ediniyor.

OYUNUN KÜNYESİ

Yazan & Yöneten: Bora Severcan

Danışman: Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş

Müzik: Selim Atakan

Koreografi: Özgür Adam İnanç & Serhat Güdül

Dekor & Kostüm Tasarımı: Özlem Topuz

Işık Tasarımı: Yakup Çartık

OYUNCU KADROSU

Mustafa Kemal Paşa: Serdar Yeğin

Öğretmen: Gülen Karaman

Fevzi Paşa: Erhan Yazıcıoğlu

Rauf Bey: Volkan Severcan

Hamdullah Suphi Bey: Ahmet Yenilmez

Lord Curson: Levent Özdilek

Ali: Ömer Faruk Çalışkan

Zübeyde Hanım: Zuhal Yalçın

Börekçizade Rıfat Efendi: Sefa Zengin

İsmet Paşa: Yiğit Yapıcı

Refet Bele: Ziya Kürküt

Şerif Bey: İbrahim Raci Öksüz

Damat Ferit Paşa: Özdemir Çiftçioğlu

Fransız Diplomat: Emin And

Kazım Paşa: Umut Temizaş

Halide Edip: Özge İnce

Makbule: Gülçin Gülrek

Mehmet Akif: Ferdi Alver

Kadın: Özge İnce

Yağver: Ümit İlban

Kara Fatma: Şebnem Özinal

Ali Çavuş: Ümit İlban

Gazeteci 1: Onur Tamer

Gazeteci 2: Deniz Bice

Gazeteci 3: Nejat Yıldız

Bu muazzam tiyatro eserini izlemek için tarih kaçmaz!