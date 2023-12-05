Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Vakıfbank’ın katkılarıyla düzenlenen "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu, 25 Kasım Cumartesi günü Ankara MEB Şûra Sahnesi’nde perdelerini açtı. Bu etkileyici tiyatro eseri, Türkiye genelinde altı ilde sergilenecek, ve bu illerden biri de Tokat.
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk milletinin güçlü desteğiyle başlattığı Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecini anlatan bu önemli tiyatro eseri, Bora Severcan tarafından yazılıp yönetildi. Orijinal müzikleri Selim Atkan tarafından bestelenirken, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş üstlendi.
Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan’ın paylaştığı oyun, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kahramanlık hikayesini izleyicilere aktaracak. Davetiyelerin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin adıyla açıldığı oyun, 6 Aralık'ta Tokat İl Özel İdaresi Salonu'nda gerçekleştirilecek.
OYUNUN KONUSU: "EGEMENLİK, KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR!"
Oyun, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye cumhuriyetin nasıl ilan edildiğini anlatmasıyla başlıyor. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurması sürecinde, Millî Mücadele kahramanlarının Türk milletiyle birlikte, kanlarının son damlasına kadar savaşarak nasıl zafer elde ettiğini ve Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti nasıl ilan ettiğini konu ediniyor.
OYUNUN KÜNYESİ
Yazan & Yöneten: Bora Severcan
Danışman: Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş
Müzik: Selim Atakan
Koreografi: Özgür Adam İnanç & Serhat Güdül
Dekor & Kostüm Tasarımı: Özlem Topuz
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
OYUNCU KADROSU
Mustafa Kemal Paşa: Serdar Yeğin
Öğretmen: Gülen Karaman
Fevzi Paşa: Erhan Yazıcıoğlu
Rauf Bey: Volkan Severcan
Hamdullah Suphi Bey: Ahmet Yenilmez
Lord Curson: Levent Özdilek
Ali: Ömer Faruk Çalışkan
Zübeyde Hanım: Zuhal Yalçın
Börekçizade Rıfat Efendi: Sefa Zengin
İsmet Paşa: Yiğit Yapıcı
Refet Bele: Ziya Kürküt
Şerif Bey: İbrahim Raci Öksüz
Damat Ferit Paşa: Özdemir Çiftçioğlu
Fransız Diplomat: Emin And
Kazım Paşa: Umut Temizaş
Halide Edip: Özge İnce
Makbule: Gülçin Gülrek
Mehmet Akif: Ferdi Alver
Kadın: Özge İnce
Yağver: Ümit İlban
Kara Fatma: Şebnem Özinal
Ali Çavuş: Ümit İlban
Gazeteci 1: Onur Tamer
Gazeteci 2: Deniz Bice
Gazeteci 3: Nejat Yıldız
Bu muazzam tiyatro eserini izlemek için tarih kaçmaz!Kaynak: Haber Merkezi